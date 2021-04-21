الأهلي يستضيف سموحة في رحلة استعادة صدارة الدوري المصري من جديد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافِسُهُ، سموحة، في التاسعة والنصف من مساء اليوم، من أجل استعادة صدارة بطولة الدوري المصري الممتاز، بإنهاء مؤجلة جديدة من بين المباريات المؤجلة المتراكمة عليه، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الأهلي الدولي، والمؤجلة من الجولة الـ11 من المسابقة المحلية.



المارد الأحمر يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، من 12 مُباراة، خلف الفارس الأبيض، صاحب الصدارة المؤقتة، برصيد 33 نقطة، من 15 مُباراة.



وفاز الأهلي، الأحد الماضي، بمباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، على الزمالك المتصدر مؤقتا بهدفين لهدف؛ ليقلص الفارق مع الأبيض إلى 3 نقاط فقط، مع لعب 3 مباريات أقل.



وفي حالة فوز الأهلي على سموحة؛ سيستعيد الأحمر صدارة الدوري بفارق الأهداف، قبل إنهاء المؤجلات، وسيكون الفارق مع الأبيض مُرشحًا للزيادة إلى 6 نقاط؛ إذا فاز حامل اللقب بالمباراتين المؤجلتين له.



ولن يشهد ملعب الأهلي We السلام، مواجهة سهلة لصاحب الأرض، أمام ضيفه السكندري، الذي يحتل المركز الثامن برصيد 24 نُقطة، والطامح لاقتحام المربع الذهبي، الذي يفصله عنه 4 نقاط فقط.



وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المقرر أن تخوض مباراة سموحة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



وضمت قائمة الفريق كلا من: “محمد الشناوي ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا”.