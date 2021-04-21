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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مبادرات بن راشد تطلق مزادًا خيريًا عالميًا.. وبايدن يرحب بالحكم الصادر ضد قاتل جورج فلويد.. أبرز عناوين صحف الإمارات

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

تصدرت ردود الأفعال على مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح الأربعاء، فضلا عن إدانة الشرطي قاتل الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وأبرزت الصحف الإماراتية بينها "الاتحاد" تأكيد المملكة العربية السعودية أنها تتابع  ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد، حيث أعربت عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو.

وأكدت الخارجية السعودية  أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معربة عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

كما أبرزت الصحيفة إشادة  الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بالإسهامات التي قدمها الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي في توفير الاستقرار والأمن في منطقة الساحل وإفريقيا.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية أن "رئيس الجمهورية بعث بخالص التعازي الى أسرة الفقيد وإلى الشعب التشادي وسلطات جمهورية تشاد الشقيقة في هذا المصاب الأليم".

وأعرب البيان عن تمسك موريتانيا بالشراكة والتعاون في "الظروف العصيبة" بينها وبين دول المنطقة لضمان السلام والأمن.

واهتمت الصحف أيضا باستقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات السيد زفي حيفتس مبعوث وزير خارجية إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء  العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

كما تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في عدد من المجالات ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات "كوفيد-19" مقارنة بعدد السكان.

دوليا، أبرزت الصحف على رأسها "البيان" إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن  بالحكم الصادر في محاكمة الشرطي ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد، ووصفه بأنه خطوة "نادرة للغاية" لتحقيق "المساءلة الأساسية" للأمريكيين السود.

وأدين الشرطي السابق أمس الثلاثاء بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا.

كما أدين بجريمة القتل العمد من الدرجة الثالثة، التي تصل عقوبتها إلى 25 عامًا في السجن، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، ما قد يضيف 10 سنوات أخرى خلف القضبان.

واتهم ممثلو الادعاء شوفين بالمسؤولية عن وفاة فلويد، بينما أشار دفاع الشرطي السابق إلى سوء صحة فلويد وبقايا المخدرات في دمه.

وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قالت إن دعوات أسرة فلويد لتحقيق العدالة، سُمعت حول العالم.

في سياق آخر، اهتمت الصحف بإعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر قمة القادة حول المناخ.

وأضافت أن شي سيلقي كلمة مهمة في بكين غداً عبر دائرة الفيديو، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كانت الولايات المتحدة قد عادت في فبراير الماضي إلى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التي وقعت عليها 200 دولة.

وأعلن البيت الأبيض، مؤخراً أن الرئيس بايدن دعا 40 زعيم دولة، بما فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمة حول المناخ يومي 23-22 أبريل عبر الفيديو.

محليا، أبرزت الصحف بينها "الخليج" إطلاق  مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المزاد الفني الخيري الأكبر من نوعه، والذي تنظمه بالتعاون مع وكالات عالمية ومتخصصة، ويعرض أعمالاً فنية نادرة لفنانين مرموقين ومقتنيات شخصية لقادة عالميين ومشاهير ونجوم رياضيين يعود ريعها لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة عربية وأفريقية وآسيوية في رمضان.

وتطلق الحملة يوم 24 أبريل 2021 مزاداً فنياً خيرياً بحضور شخصي يعرض في دبي قطعاً فنية ومقتنيات نادرة تتصدرها قطعة من كسوة الكعبة المشرّفة ومقتنيات مقدمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما تضم معروضات المزاد مقتنيات شخصية لقادة عالميين ورسومات للرئيس الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وأعمالاً فنية لفنانين مرموقين، مثل بابلو بيكاسو، وديفيد هوكني، وخوان ميرو، وسلفادور دالي، وهنري ماتيس.

علاوة على ذلك، أبرزت الصحف إدانة دولة الإمارات مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إنتو، حيث وصفته بالعمل الجبان الذي طال صديقا شجاعا عمل بإخلاص طوال العقود الماضية من أجل استقرار و ازدهار بلاده.

وأعربت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن تعازيها الحارة إلى أسرة الرئيس الراحل وإلى الشعب التشادي الصديق، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع جانب الشعب في هذه الظروف.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في البيان إلى انتقال سلمي للسلطة بما يحقق أمن واستقرار التشاد والمنطقة، وتوفير الأجواء لحوار سياسي سلمي يمكّن تشاد من اجتياز هذه المرحلة بسلام.

الامارات الصحف الإماراتية أخبار العال إدريس ديبي جورج فلويد بايدن

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