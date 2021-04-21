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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتبع النصائح وتمتع بالجمال

أنشطة صحية للحفاظ على بشرتك شابة وجميلة

نصائح لبشرة جميلة
نصائح لبشرة جميلة

تبحث عن أفضل النصائح للحفاظ على بشرة أصغر سنا وجميلة، الخطوط الدقيقة والشيخوخة هي حقيقة من حقائق الحياة. ركز دائمًا على الأشياء التي تعزز من صحة الجسم وبشرة صحية. يعاني الكثير من الناس من الشيخوخة بدلاً من الانغماس في طرق مفيدة تساعدهم على الظهور بمظهر جميل، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الأنشطة الصحية: للحصول على بشرة جميلة ومتوهجة


تسارع الشيخوخة بفعل عوامل بيئية مختلفة مثل نمط الحياة. النهج المعقول تجاه البشرة الجميلة هو اتباع نهج متوازن في الحياة. فيما يلي النشاط الصحي الذي يمكّنك من جعل بشرتك أكثر شباباً وجمالاً:

شرب الكثير من الماء

 

يتبخر الماء من الجلد ومن ثم يلزم دائمًا إعادة ملء الجلد بالماء ، وإلا يصبح الجلد جافًا ومترهلًا. يساعد الماء في الحفاظ على البشرة ناعمة ومرنة وممتلئة. قم دائمًا بتحميل الجلد بالماء بدلاً من شرب الكوك.

تناول الطعام الصحي

 

من العادات القوية للمظهر الشاب والصحي تناول طعام صحي. يمكنك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي للحفاظ على جمال وشباب الجسم والبشرة. تناول الطعام المطبوخ الذي يساعد في الحفاظ على بشرة شابة. يمكنك تناول الفلفل الأحمر والطماطم المحمصة والبنجر والفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات لتبدو البشرة أصغر سنًا.

ترطيب البشرة

 

كون الجلد هو الأعضاء الحيوية في الجسم ، فإنه يكشف الكثير عن الصحة. يمكنك منع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على الجلد عن طريق وضع المرطبات عالية الجودة. تأكد دائمًا من وضع المرطب قبل الذهاب إلى الفراش وبعد الاستحمام للحفاظ على تغذية الجلد. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد دائمًا من غسل الوجه مرتين في اليوم ، وامسح الجلد دائمًا باستخدام منظف للجلد ، وتجنب استخدام المنتجات منخفضة الجودة التي تسبب اللدغة أو الحرق. يساعد تطبيق المرطب مرتين في اليوم الشخص في الحفاظ على ترطيب البشرة ، مما يضمن مزيدًا من شبابها وجاذبيتها.

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