محافظ القاهرة : 140 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة دون الذهاب للحي

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" كمبادرة جديدة مقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر 2020 نالت استحساناً من الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيلة فعالة تسهم في تقديم الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة تخفف العبء على المواطنين.

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشهر الماضي والذي وجه بالتوسع في تطبيق المشروع كحل مبتكر تيسيرًا على المواطنين.

وأوضح أن فكرة مشروع "مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة" تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة انجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وأكد المحافظ أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد على (140) خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وتشمل تلك الخدمات المقدمة كل خدمات السدادات من دفع ايجار، وأقساط، وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والاعلانات. كما تزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي لمتابعة العمل وتحقيق الشفافية.

يذكر انه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع أمس من خلال نشر(12) سيارة مجهزة من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والمنيا، والأقصر، وأسوان، وسوف يتم نشر باقي السيارات تباعًا الشهور القليلة القادمة، مؤكدة أن تنفيذ هذا المشروع تطلب جهدًا كبيرًا تميز بالدقة والتنظيم والسرعة في التنفيذ للتخفيف عن المواطنين أثناء جائحة كوفيد-19.

