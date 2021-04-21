تعيين 1801 شاباً.. منهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

وزير القوي العاملة :

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1801 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 151 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1755 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 13 منحة مولود بإجمالي 26 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 50 ألف جنيه لـ 22 عاملا ً من المسجلين ، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعاملين لعمل عمليات جراحية صغري .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 539 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، وتجديد تراخيص عمل الأجانب لفلسطينيين من الإدارة المختصة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 69 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 11 شكوى في نفس المجال ، والتفتيش على 320 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى ، على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي ، والمشغولات اليدوية ، والملابس الجاهزة ، والتبريد والتكييف ، استفاد منها 42 متدرباً .