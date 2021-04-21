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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تعيين 1801 شاباً.. منهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

صدى البلد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1801  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 151 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 1755 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 10 عمال غير منتظمين بوحدة العمالة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 13 منحة مولود بإجمالي 26 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6 آلاف جنيه  ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 50  ألف جنيه لـ 22 عاملا ً من المسجلين ، بالإضافة إلى صرف منح للرعاية الصحية لعاملين لعمل عمليات جراحية صغري .

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 539 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 11 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 6 ندوات توعية عمالية ، وتجديد تراخيص عمل الأجانب   لفلسطينيين من الإدارة المختصة  .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  69 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 11 شكوى في نفس المجال ، والتفتيش على 320 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد 5 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بحوش عيسى ، على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي ، والمشغولات اليدوية ، والملابس الجاهزة ، والتبريد والتكييف ، استفاد منها 42 متدرباً .

 

 

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