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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تدريب البطلة 4 أشهر

انطلاق النسخة الثالثة من بطولة التزلج على الجليد بمشاركة نورهان عثمان

صدى البلد

في إطار مبادرة "مصر تستطيع" التي يتم تنفيذها تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، شهدت المبادرة انطلاق النسخة الثالثة من فعالياتها من خلال التزلج على الجليد بمشاركة البطلة نورهان عثمان من ذوى القدرات والهمم.

حضر الفعاليات كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور  احمد حسان مدير عام التعليم العام والأزهري، والنائبه مايسه عطوة، ومحمود يوسف مدير عام تشغيل سكي ايجيبت، و السيد محمد العترى المدير الإقليمى المنشآت الثلجية، والمهندسة سمر حسب الله مؤسسه مبادرة مصر تستطيع وعضو الاتحاد العالمى لذوى الإعاقة.

وتولت  سكي ايجيبت تدريب البطلة نورهان عثمان على مهارة التزلج علي مدار أربعة أشهر في إطار استعداداتها للمشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة.

وكانت مبادرة "مصر تستطيع" قد بدأت نسختها الأولى بتنفيذ رحلة الغوص لذوي القدرات والهمم بمشاركة البطل محمد كرم، والنسخة الثانية تمثلت في رياضة الطيران الشراعي من جبل الجلالة بمشاركة البطل يحيي قنديل.  

وفى تصريح له، أكد الدكتور أشرف صبحي تقديم كل الدعم والرعاية لأبطال مصر الرياضيين من ذوى القدرات والهمم الذين يتحدون الصعاب، ويحققون الإنجازات في شتى الألعاب بمختلف المحافل الرياضية، مشيراً إلى سعى الوزارة نحو دمج ذوى القدرات والهمم في المشروعات والبرامج التى تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى رعاية المبادرات الشبابية البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع، والتى تسلط الضوء على النماذج الإيجابية المضيئة في إطار خدمة النشء والشباب ، والعمل على تلبية متطلباتهم، مثنياً على فعاليات مبادرة "مصر تستطيع" التي ترعاها الوزارة والتي تعكس قدرات أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم في مختلف الألعاب الرياضية.

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