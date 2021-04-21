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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا أضافية لـ 50 عاملًا بشركة خاصة

صدى البلد

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح جهود الوزارة ، بالتعاون مع شركة سيمكس ريديمكس للخرسانة الجاهزة، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية  تقرر صرف بعض المزايا  لـ 50 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير  أن الاتفاقية نصت علي صرف مزايا للعاملين بها ، تمثلت في توزيع الشركة ما يعادل أجر شهرين علي العاملين  تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و 2023 و 2024 ، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع .

وقال الوزير : إن  الاتفاقية حددت أن يتم توزيع أجر شهرين مقسماً على 12 شهر خلال كل عام ميلادي من الأعوام المشار إليها ، وفى حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أى عام من الأعوام المشار إليها في الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين في خدمة الشركة عند التوزيع. 

وأشار الوزير إلي أن الاتفاقية نصت على  أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام المشار إليها ، يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التى تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف وبحد أقصى أجر أربعة أشهر  .

وقع الاتفاقية عن شركة سيمكس ريديمكس، أحمد علاء الدين أحمد الشافعي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة ، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية ، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية،  وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعبد الناصر بكر أحمد  بصفته الأمين العام للنقابة العامة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية،  والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

 

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