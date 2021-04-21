منتخب كرة القدم النسائية يواصل معسكره المفتوح استعدادا لكأس العرب

يواصل اليوم الأربعاء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسائية بقيادة المدير الفني محمد كمال معسكره المفتوح.

وكذلك منتخب مصر لاناشئات تحت 17 عاما الذي انطلق أمس الثلاثاء أيضا بقيادة المدرب محمد محسن.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأول لكرة القدم النسائية، مرانه في الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء ويعقبه في التاسعة والنصف تدريب منتخب الناشئات، وذلك على أرضية الملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي.

ويستعد منتخب كرة القدم النسائية لبطولة كأس العرب للسيدات، والتي ستقام بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبلين.