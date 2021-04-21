نائب محافظ أسوان: مبادرة حياة كريمة تضم تطوير 13 قرية

قال الدكتور أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان: إن مبادرة حياة كريمة تضم 13 قرية وتم بدء العمل بشأن البنية التحتية المتعلقة بالمياه ، الصرف الصحى، والكهرباء، وكافة القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطن تم الانتهاء منها في معظم القرى.



وأوضح "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، بوجود مركزين بالمحافظة ضمن هذه المبادرة وهم فى كوم إمبو ، إدفو؛ وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، وتم البدء بالمشروعات الخدمية التى تهم المواطن فى مشروعات الصرف الصحى فى مركز ادفو ، كوم امبو وتم تطوير 44 قرية هناك سواء من التشطيب ، ورفع كفاءة وإحلال شبكات جديدة .



ولفت إلى أنه فيما يخص شبكات المياه تم عمل 5 محطات معالجة ضمن بروتوكولات وجار التصميم والتنفيذ عقب العيد مباشرة ، وتم تطوير 7 مدارس خلال الشهرين الماضيين بتكلفة تطوير للصرف الصحى بحوالى 2.7 مليار جنيه ، أما قطاع المياه ب تكلفة مليار جنيه ، أما الغاز الطبيعى بحوالى 2 مليون جنيه .



وتابع أن المحافظة تقوم بجلسات استماع للمواطنين لتحديد حجم الاحتياجات الخاصة بهم لمشاركة المواطن فى وضع الخطة؛ مؤكدا إقبال الموطنين وفرحتهم بشأن هذا الأمر؛ وخصوصا تطوير قطاعات الصرف الصحى.