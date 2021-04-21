عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تدعو كييف والناتو إلى الامتناع عن أعمال التصعيد

موسكو تدعو كييف والناتو
موسكو تدعو كييف والناتو إلى الامتناع عن التصعيد

أعلن مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشوف، أن بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس، داعيا كييف وشركائها في الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة.

وقال إيليتشوف، لوكالة سبوتنيك: "لا توجد مثل هذه الخطط حاليا [عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس]​​​ ولكننا سنسترشد بتطور الوضع على "أرض الواقع" في المستقبل".

وبحسب إيليتشوف، فإن كييف ودول الناتو "لم يتوقفوا عن الحملات الدعائية المعادية للروس، وكذلك الاستعدادات العسكرية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تصعيد التوترات في منطقة دونباس. وفي هذا الإطار، نحثهم على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في شرق أوكرانيا".

وأشار إيليتشوف إلى أن الجانب الروسي يؤيد تسوية هذا الصراع "حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية على أساس" حزمة إجراءات "مينسك دون بديل".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.

روسيا موسكو النانو أوكرانيا كييف

ترشيحاتنا

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

البحوث الفلكية : ذروة زخة شهب "القيثارة" الخميس والجمعة

مدير مركز المناعة يكشف سر الإصابات العائلية بفيروس كورونا ويوضح الحل.. فيديو

هل تقيؤ الحامل يبطل الصوم ؟.. علي جمعة يوضح

وزارة الري تدشن المشروع القومي لتأهيل الترع بوسط الدلتا ونجع حمادى

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

الأرصاد: انخفاض الحرارة وأمطار على عدة مناطق بالبلاد اليوم مصحوب برياح

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

السعودية .. مجلس الوزراء يصدر سلسلة قرارات عاجلة

بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ