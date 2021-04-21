موسكو تدعو كييف والناتو إلى الامتناع عن أعمال التصعيد

أعلن مدير قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشوف، أن بلاده لا تخطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس، داعيا كييف وشركائها في الناتو إلى الامتناع عن الأعمال التي تؤدي إلى التصعيد في المنطقة.

وقال إيليتشوف، لوكالة سبوتنيك: "لا توجد مثل هذه الخطط حاليا [عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن دونباس]​​​ ولكننا سنسترشد بتطور الوضع على "أرض الواقع" في المستقبل".

وبحسب إيليتشوف، فإن كييف ودول الناتو "لم يتوقفوا عن الحملات الدعائية المعادية للروس، وكذلك الاستعدادات العسكرية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تصعيد التوترات في منطقة دونباس. وفي هذا الإطار، نحثهم على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الأوضاع في شرق أوكرانيا".

وأشار إيليتشوف إلى أن الجانب الروسي يؤيد تسوية هذا الصراع "حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية على أساس" حزمة إجراءات "مينسك دون بديل".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.