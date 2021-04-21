هل تقيؤ الحامل يبطل الصوم ؟.. علي جمعة يوضح

أنا حامل وأصوم بموافقة طبيبى ولكن تقيأت فى يوم وأكملت صيامى فهل يجوز؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء.

وأجاب «جمعة» في فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا «إن القيء نوعان، الأول زرعه القيء أي سبقه دون تعمد منه، وهذا لا يوجب شيء على صاحبه؛ فيكمل صومه ويكون صحيحًا ولا يعيد اليوم».

وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النوع الثاني هو استقاء القيء وتعمده، وهذا يبطل صيام صاحبه، ويوجب عليه إعادة اليوم؛ لأنه إذا استقاء تردد الطعام الخارج من المعدة فخرج قبل مخرج الحاء أو الخاء ورجع مرة ثانية فيكون قد أفطر.

وواصل المفتي السابق: أما الذي زرعه القيء يكون هناك ضغط كبير من الداخل للخارج لا يجعل هناك استرجاعا؛ فلم يفطر لأنه يقيء من تلقاء نفسه.

هل القيء يفسد الصيام

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه؛ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

وأضافت " الإفتاء " في إجابتها عن سؤال: " هل القيء يفسد الصيام؟" أنه على الصائم أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه وأن لا يُقصِّر في ذلك.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا سبق إلى جوفه شيء؛ فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه؛ فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه.

وأكملت: عليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» .