مقتل رئيس تشاد بعد معارك مع متمردين.. وإثيوبيا تتحدث عن "حل ودي" مع السودان في ملفي سد النهضة والحدود.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الجيش التشادي يعلن تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل إدريس ديبي

الرباعية الدولية بشأن ليبيا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد

السعودية تجدد دعوتها لإيران لتجنب التصعيد

هيئة محلفين تدين الشرطي الأمريكي ديريك تشوفين قاتل جورج فلويد

أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم إعلان الجيش التشادي مقتل رئيس البلاد إدريس ديبي متأثرًا بجراح أصيب بها في معارك مع متمردين مطلع الأسبوع، واهتمت بإدانة هيئة محلفين لقاتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "القبس" إعلان الجيش التشادي أمس الثلاثاء مقتل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الحاكم ، متأثراً بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال عزم برماندوا أجونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد إن «رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعاً عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة»، مضيفاً «نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء في 20 أبريل 2021».

وأعلن الجيش التشادي، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى قيادته محمد نجل الرئيس إدريس ديبي. وأشار الجيش إلى أنه سيشرف على تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا لدى السودان يبلطال آيميرو إن بلاده على استعداد للتوصل إلى حل ودي في ملفي سد النهضة والحدود مع السودان.

وجدد السودان، اتهامه لإثيوبيا بإفشال المبادرات الأخيرة للتوصل إلى حل بشأن ملف سد النهضة الشائك. وأكدت وزير الخارجية مريم الصادق المهدي خلال لقائها براين شوكان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، بحسب ما جاء في بيان للوزارة اليوم، أن السودان كان ولا يزال منفتحاً على جميع مبادرات التوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات.

وذكرت صحيفة "الراي" أن اللجنة الرباعية بشأن ليبيا التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي طالبت بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ودعا بيان صادر عن اللجنة بعد اجتماع لقادتها عبر الفيديو الى «الامتثال التام لحظر السلاح والانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أراضى ليبيا بشكل يعيد بالكامل لليبيا مبادئها ويحافظ على وحدتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها».

وقالت صحيفة "الأنباء" أن السعودية جددت أمس دعوتها لإيران للانخراط في المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وتجنب التصعيد وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.

وأكد مجلس الوزراء أمس خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة، لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.

وأفادت صحيفة "الوسط" بأن الاتحاد الأوروبي جدد دعمه القوي لإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وجاء ذلك خلال لقاء عقده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي في بروكسل، مساء أمس الأول، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن الانتخابات الفلسطينية المقبلة.

دوليًا، ذكرت "الراي" أن هيئة محلفين أدانت الشرطي الأمريكي ديريك تشوفين بجريمة قتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن لعائلة جورج فلويد في اتصال هاتفي، مساء أمس الثلاثاء، عن «ارتياحه» بعد قرار هيئة المحلفين. وقال بايدن «نحن جميعا نشعر بالارتياح» في المكالمة التي تشاركت عائلة فلويد في مينيابوليس تسجيلا لها على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الحكم «في غاية الاهمية» ومتعهدا بإحضار العائلة على متن الطائرة الرئاسية لزيارة البيت الأبيض.

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن مؤتمر السلام الأفغاني الذي تدعمه الولايات المتحدة في تركيا تأجل إلى ما بعد شهر رمضان، مضيفا أن قائمة المشاركين في المؤتمر لاتزال غير واضحة. وقال جاويش أوغلو إن المحادثات تأجلت بسبب قضايا تتعلق بالتجهيزات، لكنه لم يقل ما إذا كانت طالبان وافقت على المشاركة.

وبحسب صحيفة "الجريدة"، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة خليفته جو بايدن من دفع روسيا نحو الصين. وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "يجب أن نتعامل مع روسيا، ويجب أن نتوافق معها بدلاً من دفعها إلى أحضان الصين. لا يوجد شيء أسوأ من الجمع بين الصين وروسيا، ودفعهما إلى أن يكونا معاً".

وأكد ترامب أنه "اتفق بشكل جيد" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن "التحقيق في تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية أضر بالعلاقات" مع موسكو.