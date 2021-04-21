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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة.. النصر السعودي يكشف مدة غياب بيتي مارتينيز

بيتي مارتينيز
بيتي مارتينيز

كشف نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن مدة غياب نجمه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: "بعد الكشف النهائي على إصابة بيتي مارتينيز، الجراح العالمي رامون كوجات يقرر اجراء عملية جراحية لتثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة".

 
وأشار نادي النصر في بيانه إلى أن اللاعب الأرجنتيني يحتاج للعلاج والتأهيل لمدة ستة أشهر.

وتعرض مارتينيز إلى إصابة في مباراة فريقه أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز الأصفر بهدفين مقابل هدف.


وكان النصر، أعلن في 13 مارس الماضي، أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للأرجنتيني أثبتت وجود تمدد في الوتر الخلفي للركبة يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.
 

النصر السعودي نادي النصر بيتي مارتينيز أخبار الكرة السعودية الدوري السعودي

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