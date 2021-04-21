استشارى معلومات : أزمة كورونا أثبتت قدرة الدولة المصرية على التعامل مع كافة المتغيرات

قال محمود توفيق ، استشارى التحول الرقمى وأمن المعلومات، إن أزمة كورونا أثبتت أن الحكومة المصرية قادرة على التعامل مع المتغيرات الخاصة ب جائحة كورونا خاصة مع امتلاك العديد من المنصات الرقمية كان بتم استخدامها بشكل غير مسبوق .

وأوضح "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،أن طريقة العمل من المنزل عن بعد نتيجة لجائحة كورونا أدت إلى أن العديد من الجهات والشركات لجأوا لهذا الأمر ، بالإضافة لمجال تطوير التعليم والتحول للرقمنة والذى أثبت على استمراية وتقدم هذا المجال رغم الجائحة.



ولفت لعدم تواجد بنية رقمية فى بعض البلدان فى ظل جائحة كورونا لم تستطع التعامل مع جائحة كورونا مشيرا إلى أن العثرات التى تقف أمام مجالات التكنولوجيا عامة فى دول العالم هو عدم الاستيعاب فئات المجتمع للتحول والثقافة الرقمية.



