تمكنت الأجهزة الأمنية من سحب 6921 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك فى 30 مارس الماضى.

وناشدت وزارة الداخلية المواطنين مالكي المركبات بجميع أنواعها سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021 كموعد نهائى لتركيب الملصق لجميع المركبات، الذي نصت عليه تعديلات قانون المرور.

اقرأ أيضا| إصابة 18 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق أسوان / القاهرة الصحراوي

كما انتهت المدة التى أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن تركيب السيارات للملصق المرورى الإلكترونى يوم 30 مارس الماضى، وشهدت الأيام الماضية تحذيرات كثيرة من جانب وزارة الداخلية للمواطنين بسرعة تركيب الملصق منعا للتعرض لأى عقوبات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بجميع أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكتروني) وكذا استلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.