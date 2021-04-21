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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرياض السعودية: المفاوضات مع إيران لن تحقق شيئا حال تجاهل مصالح دول المنطقة

صدى البلد

اعتبرت صحيفة (الرياض) السعودية أن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن الاتفاق النووي لن تحقق شيئا إن لم تأخذ مصالح دول المنطقة بالاعتبار.


وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان (السياسة المريبة)- "إن هناك اجتماعات دولية وجهود متسارعة لإحياء الاتفاق النووي المعيب مع النظام الإيراني، وغض الطرف عن سلوكه التدميري في المنطقة وفي العالم، بل وتجاهل موقفه الاستفزازي برفع مستوى تخصيب اليورانيوم".


وأكدت أن السعودية تمثل في هذا السياق صمام أمان للمنطقة وسوراً عالياً لا يمكن لأي مشروعات مشبوهة أن تقفز عبره إلى الإقليم، مهما كانت قوة الدول التي تقف وراء هذه المشروعات.


وأشارت إلى أن ما تملكه المملكة وشقيقاتها من الدول العربية المؤثرة من أوراق قوة وتأثير ليس بوسع أحد أن يتجاهله، ولذا فإن كل ما يجري في المنطقة لاسيما المفاوضات الجارية مع إيران لا يمكن لها أن تحقق شيئاً إن لم تأخذ مصالح دول المنطقة كلها بالاعتبار.


واختتمت بالقول إن المجتمع الدولي عليه أن يدرك أن المملكة بما تملكه من ثقل سياسي واقتصادي قادرة تماماً على خوض معركتي التنمية وتعزيز قدراتها العسكرية بذات الفعالية، وهو ما لا يسع النظام الإيراني المتهاوي الذي يكاد يسقط لولا محاولات إنجاده المريبة.

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