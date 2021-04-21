في ظل ارتفاع الحرارة.. زراعة الوادي الجديد تعلن عن خطة بديلة لري المحاصيل

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن خطة بديلة لري المحاصيل في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إنه جرى توجيه المزارعين عبر وسائل الإعلام المحلية والإذاعة الإقليمية بالمحافظة والسوشيال ميديا، بضرورة إعطاء رية مشبعة صباحا لكافة المحاصيل المروية بالتنقيط ويمكن إعطاء رية أخرى آخر النهار. في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد.

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وأضاف مجد، أن ري الغمر لا بد أن يكون في الفترة الصباحية، ويفضل إضافة مركبات تنظيم الامتصاص حامض "الفولفيك"، ونترات ماغنسيوم وعالي الفسفور، بالإضافة لكل المحاصيل سواء فاكهة أو خضر عدا المحاصيل التي في النصف الأخير من عمرها.

ولفت مجد، إلى أنه لا بد من رش أشجار المانجو مبكرة العقد والخوخ والطماطم وكل المحاصيل الثمرية بسليكات الألمونيوم النقية أو سليكات البوتاسيوم بمعدل 8 سم للتر صباحًا، وعدم رش أي مبيدات بما فيها الزيت المعدني تمامًا، وتأجيل شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة حتى انتهاء الموجة الحارة واستقرار درجات الحرارة.

وفي ذات السياق التقى الدكتور مجد المرسى عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وفدًا ممثلًا لفريق العمل للمشروع القومي "العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة" الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال مجد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إنه جرى مناقشة خطة عمل المشروع في الفترة القادمة من تنفيذ الحقول الإرشادية للمحاصيل وبساتين الفاكهة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل بمدن ومراكز محافظة الوادي الجديد من أجل تقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة والتنمية المستدامة بالمنطقة، وذلك بالتعاون بين الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادي الجديد.

وأضاف مجد، أن فريق العمل يستهدف في زيارته تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للعديد من المزارع ومواقع التنمية الزراعية بالوادي الجديد لرصد المشكلات المرضية والنيماتودية التي تصيب المحاصيل الاقتصادية المهمة، وكذلك تفقد مزارع نخيل البلح واختيار بساتين فاكهة إرشادية لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لنقل المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لمحددات الزراعة التي تواجه هذه المحاصيل.