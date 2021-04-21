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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيد سوكة يقتل نجله صعقا بالكهرباء والنيابة تأمر بحبسه

صدى البلد

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية اليوم الأربعاء بحبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل نجله "طفل في العاشرة من عمره" صعقاً بالكهرباء.

شهود عيان يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طفل قتله والده بالإسماعيلية


واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال المتهم بعد القبض عليه قبل هربه من منطقة أبو عطوة التابعة لدائرة المركز، فيما اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وضربه لابنه وتعذيبه.

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وكانت قد ألقت مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام القبض علي “سيد.م.س" وشهرته "سيد سوكة" فجر أمس الثلاثاء بعد وصول جثمان نجله متوفى لمستشفي جامعة قناة السويس.
واكتشف طبيب الطوارئ وجود إصابات ظاهرية في جسد الطفل من آثار الضرب والتعذيب إضافة إلي آثار حروق اشتبه انها نتيجة صعق بالكهرباء.
وتحفظت الشرطة علي الجثمان وبإخطار وحدة مباحث مركز الإسماعيلية لفحص البلاغ، تبين ان والده كان دائم الاعتداء عليه وانه قام بتعذيب الطفل علي مدار 3 أيام متواصلة إلي ان فقد حياته.
وحاول أهالي منطقة أبو عطوة انقاذ الطفل ونقله إلي أقرب مستشفي إلا أن الطفل كان قد فارق الحياة قبل وصوله بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية حسبما أشارت المصادر الطبية.
وبحسب جيران الجاني فانه معروف عنه ادمانه للمواد المخدرة ط.
وقال جيران المتهم انه كان دائم افتعال المشاكل والأزمات مع الجيران، وان زوجته تركت المنزل بسبب اعتدائه الدائم عليها خلال الفترة الماضية.
وقررت النيابة العامة التحفظ علي جثمان الطفل وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان فيما أمرت بحبس المتهم مع مراعاة عرضه في الميعاد المحدد.

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