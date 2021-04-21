نجيب بلحسن يكشف تفاصيل دوره في مسلسل موسى

قال الفنان نجيب بلحسن ، الذى جسد دور شخصية ضابط الإنجليز فى مسلسل موسى ، إن فترة الأربعينيات كان الضباط الإنجليز يتعاملون بحده وشدة مع المصريين .

وأضاف " بلحسن " ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه بدأ التجهيز للدور بشكل جيد ، واهتم المخرج بأدق التفاصيل مثل لهجة الضابط الإنجليزي .

وأشار إلى أنه بدأ فى القراءة عن الشخصية ومشاهدة لقطات من الانترنت عن هذه الفترة الأربعينية ، وكيف تعامل الضباط الإنجليز مع المصريين .

وتابع أنه تم ترشيحه من خلال محمد سلامه ، مشيرا إلى انه يقدم العديد من الأدوار الأجنبية فى مصر، ولكن شكل الشخصية وطريقه تعاملها كان دور جديد عليه .