"رجال الأعمال المصريين الأفارقة" تنظم يوم الزراعة الافريقية الأول ٢٧ أبريل

تنظم لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الافارقةEABA برئاسة د. عادل الغندور أكبر مائدة مستديرة حوارية افتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قطاع الزراعة في القارة بعنوان ( يوم الزراعة الافريقية الأول ) تحت شعار ( زراعة حديثة - اقتصاد أفضل ).

يأتي ذلك في إطار العمل المصري الافريقي المشترك وما تقدمه جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقةEABA برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي من استراتيجية مبنية علي التواصل المستمر والمباشر والدائم مع مجتمع المال والاعمال الافريقي بكافة فئاته ودرجاته وذلك من خلال ٢٢ لجنة تخصصية نوعية بقطاعات الاعمال والاقتصاد ،واستمراراً لما تحققه الجمعية من نجاحات في خطة عمل ممنهجة بهدف عام يخدم الدولة المصرية والاشقاء الأفارقة ويدعم تفعيل الاتفاقيات التجارية.

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وأكد الدكتور يسري الشرقاوي ان انعقاد هذه المائدة المكبرة واقبال الاشقاء علي أنشطة وفعاليات الجمعية يزداد بشكل غير مسبوق لاسيما بعد نجاح مؤتمر الزراعة الأفريقي الدولي الذي عقد في شرم الشيخ في مطلع أبريل الجاري.

وعزز الشرقاوي كلامه بان الاهتمام بقطاع الزراعة لإيمان الجمعية بقدرة هذا القطاع اذا تم تطويره وتحديثه علي احداث نقلة نوعية في اقتصاد القارة وان الدراسات أكدت أن أي زيادة بمعدل ١٪؜ في الناتج المحلي للقارة تأتي من قطاع الزراعة تقلل معدلات الفقر ب ٥ اضعاف مما تحدثه نفس الزيادة في قطاع آخر.

وأشار الشرقاوي إلى أن الاهتمام في هذه المائدة الحوارية المكبرة والتي سوف تستضيف ١٥ متحدثا من ١٣ دولة افريقية سوف تتناول العديد من الموضوعات المتنوعة والهامة والتي يأتي في مقدمتها دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المشروعات الزراعية وتسهيل لهم التمويل في القطاعات الزراعية وتملك الأراضي الصالحة للزراعة والبالغة أكثر من ٣ ملايين فدان في القارة ، فالدراسات أيضا اكدت ان ٦٥٪؜ من سكان القارة من الشباب وتحت سن ٣٥ سنة و قد بلغ سكان القارة مليار و٣٠٠ مليون نسمة وان الاحصائيات اكدت ان ٢٥٪؜ فقط من هؤلاء الشباب هم من يحصلون فقط علي تمويلات ومازالت هناك العديد من التحديات علي الرغم من تعدد الفرص والتي وضعنا اهدافنا للمائدة لمناقشتها وتتلخص في تعميق التعاون الزراعي الافريقي بين بلدان القارة، تبادل الخبرات والتجارب الزراعية في القارة، تعظيم دور الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي الأفريقي.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل الغندور رئيس لجنة الزراعة بالجمعية أننا فخورين بما نقدمه من اعمال في خدمة مصر وقيادتها وشعبها وتعزيز اقتصادها ، وتحديداً في ملف هام جدا يتعلق بالتقارب الاقتصادي الافريقي والذي يُعد واحداً من اهم المحاور وأحد قطاعاته الهامة الزراعة، واننا سوف نتناول في اللقاء الذي سيعقد وينطلق من القاهرة في الأربعاء المقبل ٢٧ ابريل ٢٠٢١ ،،في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة العديد من المحاور والأوراق الهامة منها الوقوف علي التجربة الزراعية المصرية الحديثة وما قدمته مصر في الفترة الأخيرة في الزراعة داخليا وفي قلب القارة ،، كذلك التعرف علي القيمة المضافة للتمور التونسية ورحلة وجودها في الأسواق العالمية وكيف يمكن الاستفادة من التجربة ؟

وأشار الغندور باننا سوف نتعرف تفصيلا علي تجربة الإنتاج الحيواني في القارة والتجربة الكينية تحديدا في التوسع في الإنتاج الحيواني كذلك تجربة الزراعة التونسية الحديثة ..وكيفية احداث تعاون مشترك للدخول في الأسواق الافريقية و الاوربية، كما ان هناك محورا هاما عن الزراعة الحيوية ومدخلاتها في غرب افريقيا -غانا كما اننا سنستعرض ملف هام يتعلق بالتأهيل والتدريب الزراعي في الكاميرون لشباب الخريجين وكيف يمكن دعمهم والاستفادة من هذه التجربة الشابة ،وكذا التعرف علي دور اللوجيستيات وسلاسل الامداد في دعم التوسع ف انتاج الحاصلات الزراعية في شرق افريقيا وتحديداً تجربتي الكونغو و بتسوانا وأيضا التعرف علي الاستزراع والإنتاج السمكي في وسط القارة الافريقية تحديدا تجربة الكاميرون وسوف نستعرض الاليات والطرق للاستفادة من موارد دول حوض النيل في انتاج الحاصلات الزراعية في منطقة حوض النيل وتحقيق معدلات اكتفاء ذاتي،

كما ان هناك ورقة عمل حول الحلول العملبة لسلاسل الامداد واللوجيستيات للحاصلات الزراعية في دول غرب افريقيا ، وهناك عرض جديد من جنوب افريقيا يتعلق بالطرق الغير مباشرة لتحقيق الاستفادة من قطاع الزراعة الافريقية وسيكون هناك ورقة عمل حول انتاج الدواجن واللحوم البيضاء في القارة كأحد روافد الامن الغذائي الافريقي تجربة معاصرة لاحدث مشروعات الاستثمار الداجني في قلب القارة، وسوف نتعرف علي الطرق القصيرة والمثمرة لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع الزراعه مستعرضين نماذج بين الهند وجنوب افريقيا كمثال توضيحي وسوف نختم بالتعرف علي الموقف الحالي ومستقبل الزراعة الاوغندية

