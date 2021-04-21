تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركز الثاني في مسابقة القرآن الكريم

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فوز قطاع التعليم بالمحافظة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم، والتي جرى تنفيذها عبر برنامج "زووم"، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصا على سلامة الجميع.

وقال النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن التلميذة دعاء عادل زين الدين على، من مدرسة "موط الابتدائية الجديدة"، بإدارة الداخلة التعليمية، حصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالمستوى الثاني من مجالات المسابقة وتتضمن حفظ من سورة يونس وحتى سورة الناس وحفظ ٢٠ حديثًا الأولى النووية وتفسير جزئيين.

اقرأ أيضا:

وأوضح النيلي، أنه سيجري تكريم التلميذة الفائزة ومنحها جائزة مالية قيمة، خلال اليومين المقبلين، موجهًا التهنئة والتقدير لأسرة التلميذة لحصولها على هذا المركز المتقدم والذي يعد فخرًا لجميع أبناء المحافظة.

من جانب اخر شارك الطالب جورج محب شنودة، بإدارة الخارجة التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، مع زملائه الطلاب الاحتفال بشهر رمضان المعظم ضمن خطة الأنشطة بقطاع التعليم بالمحافظة.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن العديد من طلاب المديرية حرصوا على إلقاء القصائد الشعرية والفقرات الغنائية وقراءة القرآن وصناعة الفوانيس ابتهاجًا وفرحة بالشهر الكريم على طريقتهم الخاصة في ظل الأحداث الجارية.

وأكد النيلي، تفاعل طلاب المحافظة بالإدارات التعليمية المختلفة في الاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمجموعة من الأعمال الفنية والرسومات وقراءة تلاوة القرآن الكريم والأغاني الخاصة بهذا الشهر الكريم.

ووجه النيلي، الشكر لجميع الطلاب المشاركين لتفاعلهم مع جميع الأحداث والمناسبات والتواصل الدائم مع معلميهم لتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وكذا لإدارة الموهوبين بالمديرية لما يقدمونه من دعم كامل لأبنائنا الطلاب ومتابعة أنشطتهم عن بعد.