مصرع فتاة وإصابة 18 من عمال اليومية في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 18 شخصا عاملين باليومية ولقيت طفلة مصرعها في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من العمالة اليومية، بطريق" الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة" وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، بطريق الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

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وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع" ياسمين ص" 13 سنة مقيمة بحر البقر، وإصابة 18 من العمال أعمارهم تتراوح ما بين 15 و18 سنة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

فيما يجري رفع اثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وجاري تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وعلي جانب اخر فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع مع مديري الإدارات الفنية بالإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بالإدارة العامة للطب العلاجي، والمرور الإشرافي علي جميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، واستعراض تقارير المرور عليها والسلبيات والإيجابيات، والخطط التصحيحية، كما تم مناقشة خطة المستشفيات لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وخطة توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية علي مستشفيات الصحة بالمحافظة.

وشدد وكيل الوزارة علي ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة علي جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات، وخاصة خلال فترة النوبتجية والسهر، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، ومتابعة عمل شبكة الغازات الغازات، ومخارج الأكسجين بكفاءة، وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

كما وجه وكيل الوزارة بزيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، ومتابعة أعمال الجرد والتطهير اليومي لكافة أقسام المستشفي المختلفة، طبقا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، والتأكد من خطوط سير منفصلة للمصابين بفيروس كورونا عن باقي المرضي بالمستشفيات، ومن تطبيق بروتوكول العلاج للمرضي بأقسام العزل، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومتابعة عمل الفرق الطبية من أخصائي العلاج الطبيعي وتقديم جلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بأقسام العزل، وجميع المرضي بأقسام العنايات المركزة، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي للمرضي، ومتابعة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، مؤكدا علي التنوع في وجبة البروتين الغذائي، وتوزيع كمية البروتين حسب احتياج كل حالة.