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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة شهر تجريبي.. افتتاح بحيرة البردويل بسيناء

موسم الصيد ببحيرة
موسم الصيد ببحيرة البردويل

قررت محافظة شمال سيناء، افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل ببئر العبد، وذلك لمده شهر تجريبي تزامنا مع احتفالات مصر  باعياد تحرير سيناء  ٢٥ أبريل ٢٠٢١م.

 

وقال المهندس  سامي الهواري، رئيس منطقة شمال سيناء للثروة السمكية، أنه سيتم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل، مع الالتزام بالضوابط المتعدده بتشغيل العائمات ومنها السروح من اول ضوء حتى اخر ضوء وعدم السماح بالمبيت داخل البحيرة.

 

٣٦٠٠طن أسماك :
وقال الدكتور شكري سليمان المدير التنفيذي للبحيره، أن   إجمالى إنتاج العام الماضي بلغ حوالى ٣٦٠٠ طن من مختلف أنواع الأسماك والقشريات التى تشمل: الدنيس والبورى والطوبار واللوت والوقار والقاروص والقشريات من الكابوريا 

والجمبرى.

 

واكد أن البحيرة تخضع لأعمال تطوير دائمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على نقاء البحيرة، مشيرا إلى أنه يستعين بكراكة عملاقة من هيئة قناة السويس لاستخدامها فى عمليات التكريك، وفقا لجدول أسبوعى دون التأثير على أعمال الصيد.


وأوضح أن البحيرة يعمل بها نحو 4 آلاف صياد بخلاف 1000 عامل معاون على متن 1228 مركب صيد فى مراسى البحيرة، وهى أغزيوان، والنصر، ونجيلة، ورابعة، والتلول.



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افتتاح بحيرة البردويل تجريبي سيناء

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