تشريح جثة طفلة رضيعه عقب اتهام والدها بالتعدى عليها بالضرب

قررت نيابة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تشريح جثة طفلة رضيعه لبيان سبب الوفاة وحبس الزوج المتهم بالتعدي على زوجته ونجلته بالضرب لخلافات بينهم 4 أيام .

كانت ربة منزل بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حررت بلاغا تتهم فيه زوجها بمحاولة خطف نجلتهما والشروع في قتلها على خلفية خلافات زوجية بينهما، وقررت نيابة الإبراهيمية حبس الزوج 4 أيام.

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تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية من "أمل أ" 20 سنة تتهم زوجها "م ر" ويعمل نجار مسلح 23 سنة بمحاولة قتل نجلتهما وقيامه بخطف الطفلة منها ودفعها أرضا وضربها برأسه.

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات وجود خلافات بين الزوجين، تركت على أثرها الزوجة المنزل وحاول الزوج إجبارها على العودة إلى منزل الزوجية بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بمحاولة أخذ الطفلة بالقوة فحدثت مشادة بينهما قام الزوج بمحاولة ضرب الزوجة ودفعها أرضا.