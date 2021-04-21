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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أفريقية النواب تدعم جولة وزير الخارجية لأفريقيا لمناقشة تطورات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أعلنت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس اللجنة دعمها للجولة الافريقية التى بدأها وزير الخارجية السفير سامح شكري بزيارة العاصمة الكينية نيروبي في مستهل جولة تتضمن عدداً من الدول الأفريقية الشقيقة حاملاً رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

وقال الدكتور شريف الجبلى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم إن مثل هذه الجولات الدبلوماسية مهمة بعد حالة عدم المرونة من الجانب الاثيوبى بعد المفاوضات التى استمرت لمدة عشر سنوات خاصة مخالفة ماتم الاتفاق عليه فى اعلان المبادئ مناشداً جميع الدول الافريقية دعم حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل خاصة أن قضية المياه تعتبر احد ابعاد الأمن القومي المصرى لما تمثله من أهمية في التنمية الشاملة خاصة أن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة واصبح على وعى وادراك كاميلن بتعنت الجانب الاثيوبى مؤكداً ان مصر قيادة وحكوماً وبرلماناً وشعباً حريصة كل الحرص على حماية الامن القومي المائى باعتباره جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري.

وقال الدكتور شريف الجبلى ان مصر لن تسمح أبداً بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل وأن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها ولا تتهاون أبدا فى حق من حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية "سد النهضة" ، مؤكداً ضرورة التوصل الى اتفاق قانونى وملزم حول ملئ وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" بشكل متكافئ ومصر أكدت أمام العالم حق الجانب الإثيوبى لتحقيق مصالحه في توليد الكهرباء طالما يراعى الحفاظ على المياه ولايمس من قريب أو بعيد بالحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل لان ذلك الامر قضية وجود للمصريين ولا يمكن التنازل عنه.

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وأكد الدكتور شريف الجبلى أهمية لقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة وتسليمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية والتى تناولت تطورات الوضع حول ملف سد النهضة فضلاً عن استعراض الموقف المصري في هذا الشأن وتأكيد وزير الخارجية على حرص مصر التنسيق والتشاور المستمر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تترأس حالياً الاتحاد الأفريقي، حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، ومساندة مصر للرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي وثقتها في قدرتها على الاضطلاع بكفاءة بهذه المسئولية الهامة ، اضافة الى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء تقدير مصر للجهود والمساعي الحثيثة التي يبذلها الرئيس تشيسيكيدي في ملف سد النهضة بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ومنها استضافة بلاده لاجتماعات كينشاسا الأخيرة يوميّ ٤ و٥ إبريل الجاري، والتي تحلّت مصر خلالها بإرادة صادقة تهدف إلى التوصل لمسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يؤمن مصالح الدول الثلاث ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

ومن المقرّر أن يستكمل وزير الخارجية جولته الأفريقية وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن تلك الجولة تأتي انطلاقاً من حرص مصر على إطلاع دول القارة الأفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك قبل الشروع في عملية الملء الثاني واتخاذ أي خطوات أحادية، فضلاً عن التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعي لإطلاق عملية تفاوضية جادة وفعّالة تسفر عن التوصل إلى الاتفاق المنشود.

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