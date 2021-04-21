جامعة حلوان تستقبل لجنة الأعلى للجامعات للنظر في بدء الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البينية

استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان لجنة من المجلس الأعلى للجامعات للنظر في اعتماد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية بالجامعة، تمهيداً لبدء الدراسة بها فى العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.



وحضر المقابلة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة إيمان النشار عميد كلية البحوث والدراسات البينية.

تكونت اللجنة من الدكتور محمد شعيرة رئيس لجنة الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، واللواء الدكتور إيهاب حنفي رئيس لجنة القطاع الهندسي، والعقيد محمد أبو الدهب من هيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ الدكتور سيد العربي عضو اللجنة القانونية، والأستاذ الدكتور عبد الله كامل عضو لجنة القطاع.

وقد رحب الدكتور ماجد نجم بالسادة أعضاء اللجنة مشيرًا إلى أن الجامعة تعد من أولى الجامعات التى بادرت بإنشاء كلية للدراسات البينية بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أكد على اهتمام الجامعة بدعم و تجهيز الكلية الجديدة بكل مايلزم حيث تعد أول كلية في مصر والمنطقة العربية تقدم برامج دراسية في التخصصات البينية، كما أنها تستهدف الربط والدمج بين التخصصات العلمية المختلفة داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى حاجة سوق العمل المحلي والإقليمى والعالمي الملحة لمثل هذه البرامج.



و تعمل جامعة حلوان على إعداد وتنمية كوادر بشرية ذات مهارات مميزة ومعرفة متكاملة لديها القدرة على التعامل مع المشكلات المركبة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والثقافة وخدمة المجتمع.

وقد قدمت الدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية عرضا عن الكلية يشرح الهدف والرسالة والرؤية العامة لإنشائها، و أهميتها فى دعم فكر التعليم التكاملي، وقياس ذلك بالنسبة لاحتياجات سوق العمل وتأثيره على تصميم البرامج والضوابط الحاكمة لها. كما أوضحت سيادتها أن الكلية أنشئت بقرار رئيس الوزراء في عام ٢٠١٤ و بدأ العمل فيها عام ٢٠١٧ و تم الحصول على موافقة المجلس الأعلى للجامعات على ثلاثة برامج وجاري الموافقة على البرنامج الرابع.

و أضافت سيادتها أنه قد تم تصميم البرامج عقب الاطلاع على مقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس و عمل مجموعات بينية ووضع خطة عمل و إدارة، و تهدف البرامج إلى تهيئة العقول للتفكير الابتكارى و حل المشكلات الواقعية ،كما أوضحت أن لائحة الكلية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات تراعى خصائص وهيكل التعليم البينى لمراحل الدراسات العليا حيث تقدم الكلية برامج متنوعة يكون فيها كل برنامج بمثابة قسم علمى له نشاط أكاديمى منفرد يمنح شهادات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه، و يمتد دور كل برنامج ليتضمن وجود وحدة بحثية تقدم حلولا لمشكلات سوق العمل بالإضافة إلى أنشطة تدريبية لتنمية الموارد البشرية فى المجال البينى، و تتيح لائحة الكلية آلية يتحقق من خلالها إدارة بينية للبرامج، وتفتح الكلية أبوابها للخريجين و لأصحاب الأعمال والعاملين فى مختلف المجالات بالقطاعين الخاص والعام للالتحاق ببرامج دراسية بينية مميزة.

وقدمت الدكتورة زينب صلاح سعيد منسق برنامج معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية (دبلوم - ماجستير) نبذة عنه، حيث يستهدف البرنامج العاملين والمهتمين بمجال الرعاية الصحية والإكلينيكية والتأمين الصحى والسجلات الطبية، و يتيح استخدام التطبيقات المختلفة لنظم المعلومات و مبادئ المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المجالات الطبية والرعاية الصحية، ويدرس باللغة الانجليزية .

كما قدمت الدكتورة هبة عبد الحفيظ منسق برنامج الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية ملخصا عن البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج الدراسي يتميز بالتفرد والمهنية في مجالات إدارة الإبداع وتطوير الصناعات الثقافية، و أنه قد صمم ليحقق لدارسيه في مراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه المرونة في اختيار المقررات و ينقسم إلى ثلاث مجموعات من العلوم (الإدارة - الثقافة والفنون - الإعلام - السياحة) وفقا لاحتياجاتهم المهنية بما يضمن استفادة مزدوجة على الصعيد المعرفي والمهني)، و يتيح تصميم البرنامج تطبيق أحدث أساليب التعليم المبتكرة القائمة على توسيع معارف ومدارك الدارس للوصول به إلى مهارات التفكير الإبداعي سواء على المستوى الفردي أم الجماعي في إطار تطبيقي واقعي.

واستعرض الدكتور علي سالم منسق برنامج التوجيه والإرشاد المهني نبذة عن البرنامج الذي يرتبط مباشرة بموضوعات التنمية والاقتصاد واحتياجات سوق العمل والتعليم وسياسات واستراتيجيات التوظيف في مصر وتنمية الموارد البشرية وعلاقته بسياسات التوظيف.

كما قام رئيس جامعة حلوان بمصاحبة السادة أعضاء اللجنة لزيارة مقر كلية الدراسات العليا والبحوث البينية والاطلاع على المنشآت والتجهيزات والمعامل ومدى جاهزية الكلية لاستقبال الطلاب الملتحقين بها.