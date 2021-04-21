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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين : الدولة الروسية عملت بشكل مسئول ومتضامن خلال جائحة كورونا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، إنه كان هناك عدد كبير من المستشفيات مليئة بمرضى كورونا فى روسيا  وتحدثوا عن المسائل المتعلقة بعدم كفاية الاكسجين فى غرف الانعاش  وأيضا معدات الوقاية  وكان هناك طلب زائد على هذه المواد الغذائية مثل السكر ، الزيت وغيره .

وأوضح "   بوتين  "  ، خلال كلمته بخطابه السنوى أما الجمعية الاتحادية عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أنه قد ظهر قلق كبير وكان لدى  ثقة كبيرة بأننا سوف نتجاوز هذه المرحلة ، خاصة أن المواطنين والدولة عملوا بشكل مسئول ومتضامن واستطعنا أن نعمل بشكل مسبق وضمان عدد العاملين فى المجال الصحى ومعدات الوقاية .

وأشار إلى أن الدولة عملت بشكل سريع ونوعى والتحاليل اليومية أظهرت هذه النتائج ولقد زار المستشفيات ورأى بعينه العمل الذي يقوم به الأطباء والعاملون بالمجال الصحى ولقد استطعنا أن ننتقل نوعة نقلية عبر علمائنا فلقد ظهر لدينا اللقاح .

ولفت إلى أن الشعب الروسى انتصر على وباء كورونا بسبب وحدته وقد تم وضع القيم الانسانية التى بعضهم حاول أن يتناسها ولكن هى ما جعلتنا أقوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بوتين اخبار روسيا آثار جائحة كورونا 70 مليون جرعة لقاح

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