محافظ الغربية يفتتح مسجد الفتح بالسنطة عقب تطويره

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بافتتاح مسجد الفتح بقرية كفر سليمان عوض بمركز السنطة، بحضور النائب أحمد يحيى والنائب عامر الشوربجي عضوي مجلس النواب، الشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأئمة ورجال الدين والأهالي بالقرية.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن افتتاح وتجديد المساجد يأتي في إطار اهتمام المحافظة ببناء إلإنسان المصري، وأن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية خلال شهر رمضان الكريم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه قال الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف أن المسجد مقام على مساحة ٣٠٠ متر وتم تجديده وتطويره على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة إجمالية قدرها نصف مليون جنيه.

وعلي هاشم اللقاء قام المحافظ بتكريم العمال المشاركين في تطوير المسجد، كما قام الأهالي بتكريم الدكتور رحمي على جهوده المبذولة في خدمة أبناء المحافظة .

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