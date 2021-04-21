عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اولي ليالي رمضان الثقافية بطور سيناء

انطلاق أولي ليالي رمضان بساحة العلم في طور سينا

اولي ليالي رمضان
اولي ليالي رمضان بطور سيناء

أطلقت ثقافة جنوب سيناء  ليلة أمس أولي ليالي رمضان الثقافية  من ساحة العلم بطور سيناء وسط حضور عدد كبير  من المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد  في الموجة الثالثة .

 

حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية باقة من التابلوهات الإستعراضية المستوحاة من التراث البورسعيدى تضمنت رقصات متنوعة منها " الخلالة – الصياد – آه ياللى " والتى تفاعل معها الحضور بشدة , أعقبها عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء قدمت خلالها عدد من أغانى التراث المصرى الأصيل منها " افرح يا قلبى " غناء الموهوبة رحمة ورمضان جانا غناء الموهوب حسان محمد , إشراف إنتصار إبراهيم .

 

ونظم قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة تذوق بصرى ألقتها الدكتورة أسماء سعيد تحدثت خلالها عن مفهوم التذوق الفنى والبصرى مؤكدة على إنها عملية من الاتصال بين الفنان ومتلقى الفن متطرقة للذاكرة البصرية ومميزات الفن القبطى .

 

وعقد بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان " فانوس رمضان " تدريب الفنان التشكيلى حسام حسني مستخدم أوراق الرسم والألوان الفلوماستر والخشب لتصميم ورسم فانوس رمضان بشكل فنى بسيط وجذاب كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان " سيناء أرض الفيروز " ألقاها محمود أحمد رئيس قرية غرندل تحدث خلالها عن سيناء وما وهبها الله سبحانه من طبيعة ساحرة ومقومات طبيعية فريدة متطرق لما تقوم به الدولة من إجراءات لتشجيع التنمية بشبه جزيرة سيناء .

جدير بالذكر أن العروض الفنية لليالى رمضان الثقافية والفنية تتواصل اليوم من شرم الشيخ بعرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية ومن ساحة العلم بطور سيناء عرض لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى .

اقرأ أيضا :

جدارية الرئيس السيسي تزين كورنيش طور سيناء

ليالي رمضان

FB_IMG_1618996200249
FB_IMG_1618996200249
ليالي رمضان الثقافية ساحة العلم طور سيناء

موضوعات متعلقة

ورش فنية وأمسيات شعرية ضمن ليالي رمضان الثقافية في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

بعد زيارة رئيس الحكومة.. برلمانية توضح فوائد عودة العمالة المصرية لليبيا

بوتين : نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بروسيا

مركز التنبؤ بالرى يكشف خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة

وزير الأوقاف في ذكرى العاشر من رمضان : تحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولأرواح الشهداء

رسميا وبالأسماء ..اعتماد المخططات التفصيلية لـ 27 قرية ومدينة بالدقهلية

كيف يتم تقييم طلاب المدارس في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات هذا العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

90 دقيقة فاصلة .. الأرجنتينى أروابارينا تحت مقصلة الإقالة فى بيراميدز

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ