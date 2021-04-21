انطلاق أولي ليالي رمضان بساحة العلم في طور سينا

اولي ليالي رمضان الثقافية بطور سيناء

أطلقت ثقافة جنوب سيناء ليلة أمس أولي ليالي رمضان الثقافية من ساحة العلم بطور سيناء وسط حضور عدد كبير من المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد في الموجة الثالثة .

حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية باقة من التابلوهات الإستعراضية المستوحاة من التراث البورسعيدى تضمنت رقصات متنوعة منها " الخلالة – الصياد – آه ياللى " والتى تفاعل معها الحضور بشدة , أعقبها عرض فنى لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة طور سيناء قدمت خلالها عدد من أغانى التراث المصرى الأصيل منها " افرح يا قلبى " غناء الموهوبة رحمة ورمضان جانا غناء الموهوب حسان محمد , إشراف إنتصار إبراهيم .

ونظم قصر ثقافة شرم الشيخ محاضرة تذوق بصرى ألقتها الدكتورة أسماء سعيد تحدثت خلالها عن مفهوم التذوق الفنى والبصرى مؤكدة على إنها عملية من الاتصال بين الفنان ومتلقى الفن متطرقة للذاكرة البصرية ومميزات الفن القبطى .

وعقد بيت ثقافة دهب ورشة فنون تشكيلية بعنوان " فانوس رمضان " تدريب الفنان التشكيلى حسام حسني مستخدم أوراق الرسم والألوان الفلوماستر والخشب لتصميم ورسم فانوس رمضان بشكل فنى بسيط وجذاب كما عقد بيت ثقافة أبوزنيمة محاضرة تثقيفية بعنوان " سيناء أرض الفيروز " ألقاها محمود أحمد رئيس قرية غرندل تحدث خلالها عن سيناء وما وهبها الله سبحانه من طبيعة ساحرة ومقومات طبيعية فريدة متطرق لما تقوم به الدولة من إجراءات لتشجيع التنمية بشبه جزيرة سيناء .

جدير بالذكر أن العروض الفنية لليالى رمضان الثقافية والفنية تتواصل اليوم من شرم الشيخ بعرض فنى لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية ومن ساحة العلم بطور سيناء عرض لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى .

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