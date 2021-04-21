رسميا وبالأسماء ..اعتماد المخططات التفصيلية لـ 27 قرية ومدينة بالدقهلية

اعتمد محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء 27 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا للمدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة ، حيث بلغ أجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية معدلة وجديدة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الان الى 130مخططا تفصيليا واستراتيجيا.



فيما جاءت القرى والمدن التي تم اعتماد المخططات التفصيلية الجديدة لها اليوم كما يلى: 12 قرية بمركز المنصورة شملت قرى النسيمية وميت محمود وكفر طناح وميت جراح والخليج وميت لوزة ونقيطه وجميزة بلجاى ومبارك الجديدة والبنديرة وبدين.

اما عن المخططات التفصيلية المعدلة فإنها تشمل مدن بلقاس و شربين و بنى عبيد ومخطط حى شرق ترعة المنصورية ،ومخطط تفصيلي قرية بساط بمركز طلخا و3 قرى بمركز تمي الامديد هى تاج العز والخمسة وكفر سنجاب، وقرية ميت شرف بمركز المنزلة وقرية نوسا البحر بمركز أجا وقرية ميت طريف بمركز دكرنس وعدد 4 قرى بمركز السنبلاوين شملت قرى برقين وطنبول الكبرى وطرانيس العرب وغزالة .



كما تم التأكيد على أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها ابتداء من يوم نشرها بالجريدة الرسمية ، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقري .



و تلك تساهم المخططات التفصيلية بشكل كبير فى انهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.



ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدي انه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة مضيفه ان الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ساهمت في انهاء تلك المخططات بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني و هيئة عمليات القوات المسلحة.

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