متابعة تجهيزات أعمال الرصف بعدد من شوارع الشهداء في المنوفية
تابع مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمتابعة عمليات تمهيد وفرد طبقة السن بالطريق الجديد المستحدث والموازي للسكة الحديد بمدينة الشهداء للبدء في أعمال الرصف بهدف إحداث سيولة مرورية و رفع كفاءة البنية التحتية بنطاق المركز.
كما تابع استكمال أعمال الرصف بشارع ماكينة سراج الدين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع وإنجاز الأعمال وتذليل كافة المعوقات لعودة المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المدينة .
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