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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعي بالغربية : قوافل إنسانية لدعم الأسر بقرية نهطاي مركز زفتي

تضامن الغربية
تضامن الغربية

أعلنت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم الأربعاء أنه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تم تنفيذ قافلة اجتماعية نظمتها  مؤسسة التكافل بمديرية التضامن الاجتماعي بقرية نهطاي بمركز زفتى المدرجة ضمن تطوير قرى وعزب مركز زفتى.


وأضافت وكيل الوزارة إن فعاليات القافلة تضمنت توزيع مساعدات نقدية لـ 200 أسرة وذلك بإجمالي 40 ألف جنيه، وتوزيع 200 كرتونة سلع غذائية، من الأسر الأكثر احتياجا بالقرية،.


كما شدد وكيل وزارة التضامن انه تم توزيع 4 جهاز عرائس لعدد 4 عرائس بتكلفة ٣٤ ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.

 

من ناحية أخري قام مركز ومدينة سمنود بشن حملات مفاجئة أسفرت عن تحرير ٤٨ محضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح عليهم بشكل فوري، بجانب تحرير ٧ محاضر إشغال طريق و ٤ محاضر غلق وتشميع لورشة سيارات، محل حلاقة ، كافيه ومحل اكسسورات.

 

كما قام مركز ومدينة قطور بحملات على مدينة قطور وعدد من القرى أسفرت عن تحرير ٦٩ محضر عدم ارتداء كمامة تم التصالح الفوري على ٢٨ منهم ، بجانب تحرير ١٩ محضر إشغال طريق ،  ٧ محاضر نظافة،  ٣ محاضر بيئة وغلق وتشميع عدد ٤ ورش حرفية  و ٢ صالون حلاقة ومصادرة ١٢ شيشة .

 

وفي مركز ومدينة طنطا، قامت رئاسة المركز والمدينة بحملة تطهير واسعة في جميع الوحدات المحلية ، حيث تم تطهير المساجد ومكاتب البريد وماكينات ATM والموقف العمومي بسبرباي، كما تم متابعة التزام المحال بالإجراءات الاحترازية وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة تم التصالح بشكل فوري عليهم جميعاً.

وفي بسيون، قامت رئاسة المركز بتطهير قرى كتامة، أبو حمر وقرانشو ، بجانب تطهير شارع ٢٣ يوليو وحي كفر جعفر والشوارع الرئيسية بمدينة بسيون، كما تم تحرير ١٥ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع ٥ ورش لعدم التزامهم بمواعيد الغلق، كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير ١٥ محضر لعدم ارتداء الكمامات.

 

وتهيب محافظة الغربية بجموع المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة صحتهم.

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تضامن الغربية قوافل

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تضامن الغربية انسانيه حياة كريمة نهطاي زفتي

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