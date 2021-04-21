برلماني : زيارة رئيس الوزراء لليبيا ستحقق مكاسب متعددة لصالح القاهرة وطرابلس

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على رأس وفد وزارى من 11 وزيرا إلى ليبيا سوف تحقق مكاسب متعددة لصالح القاهرة وطرابلس.

وأشاد عبد الحميد ، فى بيان له أصدره اليوم ، بالقضايا المهمة التى تم مناقشتها بين الجانبين المصرى والليبى ، خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والليبى برئاسة رئيس حكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً على أهمية الملفات والقضايا التى تم مناقشتها خلال اللقاء .

وشدد على أهمية اتفاق الجانين على عدد من الملفات ، وفى مقدمتها بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009 ، ومراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

ونوه على ضرورة التوافق خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، لاسيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باتفاق الجانين المصرى والليبى على إقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين واستلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية اضافة الى استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.