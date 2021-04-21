عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : زيارة رئيس الوزراء لليبيا ستحقق مكاسب متعددة لصالح القاهرة وطرابلس

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب ، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، على رأس وفد وزارى من 11 وزيرا إلى ليبيا سوف تحقق مكاسب متعددة لصالح القاهرة وطرابلس.

 

وأشاد عبد الحميد ، فى بيان له أصدره اليوم ، بالقضايا المهمة التى تم مناقشتها بين الجانبين المصرى والليبى ، خلال جلسة المباحثات الموسعة بين الوفدين المصرى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والليبى برئاسة رئيس حكومة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً على أهمية الملفات والقضايا التى تم مناقشتها خلال اللقاء .

 

وشدد على أهمية اتفاق الجانين على عدد من الملفات ، وفى مقدمتها بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ 2009 ، ومراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من قبل من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث، مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات فى كل المجالات محل الاهتمام المشترك.

 

ونوه على ضرورة التوافق خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية ومساهمة الشركات المصرية فى إنشاء محطات توليد كهرباء فى ليبيا، حتى تستفيد ليبيا من التجربة المصرية الرائدة فى حل مشكلة نقص الطاقة ودعم قطاع الصحة فى ليبيا، لاسيما فى مجال إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة فى تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، وكذا مساعدة القطاع الطبى فى ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد باتفاق الجانين المصرى والليبى على إقامة معرض للمنتجات المصرية فى بنغازي، وعقد منتدى لرجال الأعمال من الجانبين واستلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية اضافة الى استعداد وزارة النقل لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية.

رئيس مجلس الوزراء ليبيا القاهرة طرابلس اعادة اعمار ليبيا

ترشيحاتنا

مفاجأة : لاعبان بالزمالك باعا سيارتيهما للتتويج بدورى اليد على حساب الأهلى

بعد زيارة رئيس الحكومة.. برلمانية توضح فوائد عودة العمالة المصرية لليبيا

بوتين : نتوخى أقصى درجات ضبط النفس ردا على محاولات المساس بروسيا

مركز التنبؤ بالرى يكشف خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة

وزير الأوقاف في ذكرى العاشر من رمضان : تحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولأرواح الشهداء

رسميا وبالأسماء ..اعتماد المخططات التفصيلية لـ 27 قرية ومدينة بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراءات مشددة لـ الحكومة بعد تزايد إصابات كورونا.. تعرف عليها

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

90 دقيقة فاصلة .. الأرجنتينى أروابارينا تحت مقصلة الإقالة فى بيراميدز

بالأبيض.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

انفجار أنبوبة بوتاجاز.. تفاصيل حريق دير الأمير تادرس للراهبات بحارة الروم

تزامنًا مع قرار تنظيم تشغيل النساء ليلاً.. مزايا وضمانات المرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

كهربا عن مدحت شلبي: مش شايفه ولا هشوفه.. وحزين من هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

منى زيدو تكتب: المومياوات التي أذهلت العالم وأخرست الإخوان

عبدالرحمن النجار يكتب: الخلافات الزوجية مرض قاتل

إبراهيم عمران يكتب: العاشر من رمضان يوم الكرامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

مني أحمد

رمضان جانا

ريهام مازن

فساد الأخلاق في مسلسلات رمضان !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ