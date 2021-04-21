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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد القمح في البحيرة

توريد 1424.5 طن قمح للصوامع والشؤون في البحيرة

توريد القمح في البحيرة
توريد القمح في البحيرة

 أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم الأربعاء  1424.5طن قمح محلي.

 

وأشار إلي أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 40 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 476 ألف و 391 فدان ، لافتاً أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 29 صومعة وشونة متمثلة فى 24 شونة و5 صوامع مطورة .

 

وأكد "آمنة"، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

 

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22,5 بــ 705 جنيهات مصرية ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها مصريا ودرجة 23,5 بقيمة 725جنيها ، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

 

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم  وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام ، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .
 

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