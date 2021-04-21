تاريخ مواجهات المنتخب الاولمبي أمام الارجنتين واسبانيا واستراليا

أسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا.

وواجه منتخب مصر الأوليمبي على مدار مشاركاته ضمن منافسات الأولمبياد منتخبي الارجنتين واسبانيا فيما تعد المباراة الأولى له أمام الكنجارو الاسترالي.

وخسر منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بسداسية نظيفة في دورة الألعاب الأولمبية فى أمستردام 1928.

بينما خسر أمام منتخب اسبانيا بهدفين نظيفين في أولمبياد برشلونة 1992 فيما تعتبر مواجهة منتخب مصر الأوليمبي نظيره الاسترالي في الأولمبياد.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم، قرعة مسابقة كرة القدم، بمقر الاتحاد، بمدينة زيوريخ السويسرية عبر تقنية (فيديو كونفرانس).

وجاء الممثل الثاني للكرة العربية، المنتخب السعودي، في مجموعة صعبة، تضم كل من البرازيل (حاملة اللقب)، وألمانيا وكوت ديفوار.

وجاءت نتيجة قرعة البطولة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية