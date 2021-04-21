ضبط 3220 مخالفة دوائية وأدوية منتهية الصلاحية في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين فقد شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمنيا القمح، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة مشتركة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة منيا القمح.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه اسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٢٢٠ (وحدة/أمبول/عبوة/كبسولة) لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية جدول أول سموم، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية خاصة بالمستشفيات غير مصرح بتواجدها في الصيدليات، وأدوية منتهية الصلاحية علي الأرفف ومعدة للبيع، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بأرقام ١٦٣٦ ، ١٦٣٥ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة منيا القمح.

وأكد "مسعود" علي استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين في الحملة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة .

أشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

و أعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٣ ألف و ٨٨٧ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة ٢ مليار و ١٠٥ مليون و٥٩٧ ألف جنيه ، لتوفر ٤٥ ألف و٦٢٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٦٩ مشروع بقيمة ٢٦٨ مليون و ٢٩٦ ألف و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٦٥٠ مشروع بقيمة ٢٥٥ مليون و ٩٤٥ ألف و ٢٥٠ جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٨٠٠ مشروع بقيمة ٢٤٥ مليون و ١٢٣ألف جنيه.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظه.

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