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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيف يتم تقييم طلاب المدارس في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات هذا العام

امتحان الكمبيوتر
امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن تفاصيل آلية تقييم طلاب المدارس في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 في ضوء الكتب الدورية الصادرة رسميًا عن وزارة التربية والتعليم .

حيث تم التأكيد على أنه سوف تعقد امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لجميع مراحل النقل من الصف الرابع وحتى الصف الثاني الثانوي وطلاب الصف الثالث الاعدادي في نهاية العام وفقا لـ الآليات التالية :


بالنسبة للمرحلة الابتدائية (الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي) 


يتم تقييم التلاميذ من قبل معلمي الحاسب الالي في المنهج كاملا وبالدرجة الكلية وذلك بالتزامن مع اختبار شهر مايو وحسب ظروف كل مدرسة ويتم ذلك تحت الاشراف المباشر لمدير المدرسة ومتابعة موجهي الحاسب الالي.

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بالنسبة للصف الاول والثاني الاعدادي 


يتم تقييم الطلاب من قبل معلمي الحاسب الالي في المنهج كاملا (الفصل الدراسي الاول + الفصل الدراسي الثاني )  وبالدرجة الكلية وذلك بالتزامن مع اختبار شهر مايو 
ويتم وضع اختبار يحتوي على بعض الاجزاء العملية بنفس الورقة وحسب ظروف كل مدرسة ويتم ذلك تحت الاشراف المباشر لمدير المدرسة ومتابعة موجهي الحاسب الآلي.
ويراعى تدرج الأسئلة في الصعوبة وفقا لمستويات المعرفة للمادة

بالنسبة للصف الثالث الإعدادي 


تعقد امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الشهادة الاعدادية يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021 ، ويعقد الامتحان على مستوى الادارة التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات ، وتجرى الامتحانات بالمدرسة ويتولى معلمي المدارس تقدير اوراق الاجابة ، ويتم وضع الامتحان في كامل المنهج (الفصل الدراسي الاول + الفصل الدراسي الثاني)، على أن تكون الدرجة الكلية من 20 درجة ، كما يتم وضع الامتحان وفقا للمواصفات الفنية للأعوام السابقة.
ويتم تشكيل لجنة لوضع الامتحان برئاسة موجه أول الادارة أو من ينوبه وعضوين كما هو متبع بالمديرية للسنوات السابقة.

بالنسبة للصفين الاول والثاني الثانوي 


تعقد امتحانات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على مستوى المدرسة في المنهج كامل ، ويتم وضع الامتحان بمعرفة معلم أول الحاسب الالي او من يكلفه مدير المدرسة بذلك ، ويتم عقد الامتحان بعد امتحان شهر مايو وتحت اشراف الادارة التعليمية 
ويراعى عمل نماذج امتحانات مستقلة لطلاب الدمج حسب نوع الدمج الموجود بكل مدرسة على حدة .
وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية في كافة مراحل الامتحانات (الموجه الاول مسئول عن تشكيل لجان وضع الامتحانات وتقدير الدرجات ومراجعة نسبة الـ 10% ، ومراعاة درجات القرابة وعمل الاقرارات اللازمة وكذلك إقرارات الموانع)

خطاب رسمي بشأن آلية عقد امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
التربية والتعليم آلية تقييم طلاب المدارس الكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات العام الدراسي الحاسب الالي الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الثاني الامتحان

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كيف يتم تقييم طلاب المدارس في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات هذا العام

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