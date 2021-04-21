الكويت تحصل على عضوية البرنامج الدولي لمتابعة السلامة الدوائية

قال الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بوزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله البدر، إن بلاده حصلت على العضویة الدائمة في برنامج منظمة الصحة العالمیة لمتابعة السلامة الدوائیة.



وأضاف البدر، فى تصريح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) الیوم /الأربعاء/، أن الكویت يضاف إلى البرنامج الذي یدیره مركز (أوبسالا) العالمي للرقابة الدوائیة في السوید بعد النجاح في استیفاء جمیع المعاییر والمتطلبات اللازمة.



من جانبھا، قالت مراقب التنسیق والتطویر بإدارة الخدمات الصیدلانیة بالوزارة ، الدكتورة ریم العیسى، إن مركز (أوبسالا) العالمي یجمع التقاریر الخاصة بالآثار العكسیة للأدویة واللقاحات الواردة إلیه من الدول الأعضاء ذات العضویة الدائمة في ھذا البرنامج وإصدار تحذیرات بأقرب وقت عنھا وإجراء الدراسات الخاصة بھذا الشأن.



وأضافت العیسى ، أن الكویت استكملت كل المتطلبات الخاصة بالعضویة الكاملة والمتمثلة في توفیر العناصر الرئیسیة لمنظومة متكاملة للتیقظ الدوائي في الكویت من موارد بشریة ونظام إلكتروني للإبلاغ عن الآثار الجانبیة للأدویة واللقاحات ومدونة إرشادیة كویتیة للتیقظ الدوائي.