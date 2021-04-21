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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المتحف القومى للحضارة ينظم ملتقى علمى وثقافى لإحياء التراث والسياحة

الرئيس التنفيذى للمتحف
الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، ملتقى علمى وثقافى بعنوان "دور المتحف القومى للحضارة المصرية فى إحياء التراث وتشجيع السياحة" .

 

جاء ذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقوم بها المتحف ، ومدى أهمية التواصل الحضارى بين المتحف والمؤسسات والجامعات العلمية المهتمة بالتراث .

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن هذا الملتقى يعد أول تعاون بين مركز البحوث والدراسات الإقتصادية والمالية فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية والمتحف القومى للحضارة المصرية .

 

وافتتح الندوة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وشارك فى الملتقى نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين ، حيث كان من بين الحضور الدكتور على سليمان والدكتورة خديجة العصار .

 

ورحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف ، بالضيوف وعقب عليه الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ، متوجها بالشكر بإسمه وبإسم المركز وكم الإستفادة والاستمتاع بهذا الحوار المتميز وبروح الانتماء والإحساس بالفخر الذى ساد لدى كل الحضور ، كما توجه بالشكر لكل الطلبة الذين حضروا والأساتذة الأكاديميين الذين امتعونا بأسئلتهم .

 

 وأضاف الدكتور غنيم ، أن الهدف من هذا الملتقى هو إضافة قيم علمية واجتماعية واقتصادية وترفيهية تتناسب وروح العصر، مع التأكيد على دور المتاحف كمؤسسات تعمل لخدمة المجتمع وتطوره .

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الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة

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