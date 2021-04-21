المتحف القومى للحضارة ينظم ملتقى علمى وثقافى لإحياء التراث والسياحة

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، ملتقى علمى وثقافى بعنوان "دور المتحف القومى للحضارة المصرية فى إحياء التراث وتشجيع السياحة" .

جاء ذلك فى إطار الأنشطة الثقافية والتعليمية التى يقوم بها المتحف ، ومدى أهمية التواصل الحضارى بين المتحف والمؤسسات والجامعات العلمية المهتمة بالتراث .

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، أن هذا الملتقى يعد أول تعاون بين مركز البحوث والدراسات الإقتصادية والمالية فى كلية الإقتصاد والعلوم السياسية والمتحف القومى للحضارة المصرية .

وافتتح الندوة الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وشارك فى الملتقى نخبة من الأساتذة والباحثين والمتخصصين ، حيث كان من بين الحضور الدكتور على سليمان والدكتورة خديجة العصار .

ورحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف ، بالضيوف وعقب عليه الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ، متوجها بالشكر بإسمه وبإسم المركز وكم الإستفادة والاستمتاع بهذا الحوار المتميز وبروح الانتماء والإحساس بالفخر الذى ساد لدى كل الحضور ، كما توجه بالشكر لكل الطلبة الذين حضروا والأساتذة الأكاديميين الذين امتعونا بأسئلتهم .

وأضاف الدكتور غنيم ، أن الهدف من هذا الملتقى هو إضافة قيم علمية واجتماعية واقتصادية وترفيهية تتناسب وروح العصر، مع التأكيد على دور المتاحف كمؤسسات تعمل لخدمة المجتمع وتطوره .

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