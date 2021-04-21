رسميا.. إنتر ميلان يعلن انسحابه من السوبر ليج

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، الأربعاء، انسحابه من المشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديدة.

وشهدت الفترة الماضية حالة من الجدل في الكرة الأوروبية، بعدما أعلن 12 ناديًا في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، تأسيس بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم، بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وكتب إنتر ميلان في بيانه: “ميلان - يؤكد نادي إنتر أن النادي لم يعد جزءًا من مشروع دوري السوبر الأوروبي”,

وأضاف: “نحن ملتزمون دائمًا بتقديم أفضل تجربة كرة قدم للجماهير؛ الابتكار والشمول جزء من حمضنا النووي منذ تأسيس النادي. إن مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدًا”.

وينضم إنتر ميلان، لأتلتيكو مدريد الإسباني، وسداسي الدوري الإنجليزي، المنسحب من دوري السوبر، مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وليفربول، وتوتنهام، وآرسنال، وتشيلسي.

ويتبقى فقط ثنائي إسبانيا "ريال مدريد وبرشلونة "، وثنائي إيطاليا "ميلان ويوفنتوس".

