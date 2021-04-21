الأعلى للثقافة يستقبل أعمال أدبية للنشر في الكتاب الأول حتى نهاية مايو

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن فتح باب التقديم لقبول أعمالٍ للنشر في سلسلة الكتاب الأول حتى نهاية مايو على ألا يكون الكاتب قد نشر العمل الخاص به المراد نشره بالمجلس الأعلى للثقافة من قبل مع إقرار منه بأنه لم يسبق له النشر مسبقًا في أي جهة ما أو على نفقته الخاصة وأيضًا ألا يتقدم بعمله المرفق بالسلسلة لأى مكان لحين الفحص والبت فيه.



وتستقبل الأعمال بإدارة سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة في مجالات الآداب كافة وذلك من خلال نسخة إلكترونية ورد أو على البريد الإلكتروني التالي:



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يأتي ذلك إيمانا من المجلس بدور الشباب وبإتاحة الفرصة أمام الأجيال المختلفة من المبدعين والكتّاب في نشر أعمالهم الإبداعية.



المجلس الأعلى للثقافة، شهد في السنوات الأخيرة طفرة في أنشطته، وأصبح مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصري والعربي وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة من خلال المؤتمرات والندوات التي ينظمها . ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين العرب، والتي أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافي على المستوى العربي فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين في المؤسسات الأكاديمية في العالم شرقه وغربه في أنشطة المجلس.

