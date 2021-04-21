البورصة تواصل الأداء الإيجابي في منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصري ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10672 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة.

اقرأ أيضا..

ثاني أكبر أقتصاد عربي.. ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 12949 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4113 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1965 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2895 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1201 نقطة.

