وزير الأوقاف في ذكرى العاشر من رمضان : تحية لقواتنا المسلحة الباسلة ولأرواح الشهداء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة أنه من الواجب توجيه التحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي ضحت وما زالت تضحي في سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه ، كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر .

وأضاف جمعة في بيان له بمناسبة ذكرى احتفالات القوات المسلحة المصرية الباسلة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان واحتفالاتها بذكرى تحرير سيناء ، قائلا: في الوقت الذي تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة .

وتابع: في خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول ، تقف قواتنا المسلحة الشامخة في وجه قوي الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا في سبيل هذا الوطن العظيم ، فتحية لأبطال العاشر من رمضان وتحية لأبطال تحرير سيناء ، وتحية لأبطالنا المرابطين على الحدود ، وتحية لكل جندي وكل شرطي ساهر على أمن هذا الوطن العظيم ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله " .