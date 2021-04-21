الكهرباء: مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بقطاع شمال سيناء

تابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وفى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش ، المساعيد ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونحل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية ، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 150 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 6 موزعات جهد متوسط

- 300 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 36 سكينة هوائية جهد متوسط .

- 22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط .

- 1005 عامود هوائى جهد متوسط .

- 125 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط .

- 2570 عامود جهد منخفض.

- 825 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 110 صندوق توزيع جهد منخفض .



وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالى تكلفة تبلغ حوالى850 مليون جنيه متمثلة فى :

توصيل التيار الكهربائي لانفاق شمـــال الإسماعيلية اسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ

توصيل التيار الكهربائي لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس من الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بالشرق والغرب بقــدرة 26م.ف.أ.

انارة خط الحدود الدولية برفح من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10

توصيل التيار الكهربائي لإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين )مرحلة ثانية.

مشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة.

مشروع تغذية محطة رفع مياه - كرم ابو نجيلة.

مشروع تعديل الخطوط الهوائية المارة اعلي الكتل السكنية بكابلات أرضية بمنطقة بئر العبد حي الغزلان.

توصيل التيار لمحطة مياه أبوصقل .

مشروع تغذية محطة تحليه المياه بالسكادرة.

توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش.

توصيل التيار الكهربائي لعدد 76 منزل دوى بقرية الجوفة بالجدى بشمال سيناء.

توصيل التيار الكهربائي للمشروع القومي ابنى بيتك.

مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة.

توصيل التيار الكهربائي لمشروع 12 تجمع بدوى تنموي بشمال سيناء.

مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة.

مشروع تغذية عمارات السيل.

توصيل التيار الكهربائي لقرية الأمل .



توصيل التيار لمصنع الرخام بالجفجافة بوسط سيناء.

تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان بمحافظة شمال سيناء وشرق بورسعيــد.

توصيل التيار الكهربائى لمشروع استصلاح 300 فدان بقرية الأمل بالقنطرة شرق.

وتأتى هذه الأعمال تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للاهتمام بتدعيم وتأمين التغذية الكهربائية لتنمية سيناء والمشروعات القومية على ارضها.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.