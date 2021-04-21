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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز التنبؤ بالرى يكشف خريطة الأمطار حتى يوم الجمعة

خرائط سقوط الأمطار
خرائط سقوط الأمطار

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ٢١ أبريل وحتى ٢٣ أبريل ٢٠٢١ إلى التالى :

هناك احتمالية يوم ٢١ أبريل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب سيناء والبحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

ويوم ٢٢ أبريل هناك  إحتمال سقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب الصعيد.

أما يوم ٢٣ أبريل من المتوقع عدم سقوط أمطار.

 

فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية :

 

وقد أوضحت الأرصاد  أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يمكن أن نشهد ارتفاعا في الحرارة نهارا ثم انخفاضها بشكل سريع خلال فترات الليل، بجانب بعض الظواهر الجوية الأخرى، ومن الوارد خلال فصل الربيع أن نشهد تقلبات جوية في أي وقت.

ومن الجدير بالذكر أن حالة الطقس أصبحت مستقرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى لكن المناطق الجنوبية ما زالت متأثرة بمنخفض السودان الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة هناك، كما يوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا.

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سقوط امطار مركز التنبؤ الامطار قطاع التخطيط وزارة الموارد المائية

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