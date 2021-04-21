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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغردقة تحذر من مجهولين يدعون تبعيتهم للوزارة لتطهير المنازل بمقابل مالي

تحذير مديرية الصحة
تحذير مديرية الصحة

أصدرت إدارة الغردقة الصحية بيانا تحذر فيه أهالي مدينة الغردقة من وجود عدد من الأشخاص يدعون تبعيتهم لوزارة الصحة والسكان، لرش وتطهير المنازل مقابل مبلغ من المال.

 

وأكد البيان أن إدارة الغردقة الصحية تنفي صلتها بهؤلاء الشباب أو كونهم تابعين من الأساس لوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أن الإدارة غير مسئولة عنهم.

 

فيما أشار عدد من الأهالي إلى أن هؤلاء الشباب زاروا عددا من المنازل وقاموا برش المنازل بمبيدات للحشرات مقابل 20 جنيها.

 

وأضاف الأهالي أن الشباب أقنعوهم بأنهم يعملون لدى مديرية الصحة، حيث أبرزوا كارنيهات، تبين فيما بعد من بيان الإدارة الصحية أنها مزورة.

 

 

في سياق مختلف تفقد اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب، الأعمال الجارية بكورنيش المدينة وتركيب الرخام واستمرار أعمال تركيب الإنترلوك.

 

وكلف رئيس المدينة بمتابعة أعمال تغطية كابلات أعمدة الانارة داخل الأرصفة بشارع الجيش، وتمديد الكابلات داخل الجرابات لتأمينها وسهولة صيانتها.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان مديرية الصحة الصحة الغردقة

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