انتهت منذ قرن.. الناقدة ماجدة خير الله عن طريقة أداء السقا وكرارة فى نسل الأغراب

أكدت الناقدة ماجدة خير الله ، ان هناك عدد من الفنانين لم يحالفهم الحظ فى أختيار عمل درامى يخوضون من خلاله الماراثون الرمضانى هذا العام ، ومثال على ذلك كل من أحمد السقا وأمير كرارة ، واللذان يقدمان معاً مسلسل نسل الأغراب.

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة: فكرة أستخدام الصوت العالى لكى تثبت للمشاهد أنك شريرا موضه فنية قديمة ، وهذا النوع من الأداء يمكن ان نقول إنه انتهى من قرن".

واستكملت ماجدة خير الله: غادة عبد الرازق أيضاً أرى أنها لم يحالفها الحظ هذا العام ط فى أختيارها لمسلسل لحم غزال .

الناقدة ماجدة خير الله

نسل الأغراب:

مسلسل «نسل الأغراب» بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد،وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كلا منهما من أم مختلفة.

لحم غزال:

أما مسلسل لحم غزال فهو من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويُعرض مسلسل "لحم غزال" عبر شاهد و"MBC مصر".