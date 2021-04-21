أطفال مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر يقضون وقتا ممتعا مع الحاج الضوى

رسم اليوتيوبر الصعيدى حمدى الغبرى الشهير بالحاج الضوى البسمة على وجوه الأطفال المرضي داخل مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد.

وتأتى زيارة الحاج الضوى للمستشفي لتهنئة الأطفال بشهر رمضان المبارك ،ومشاركتهم فرحتهم بالشهر الفضيل، حيث قام الحاج الضوى بتقديم الهدايا البسيطة وتعليق الزينة بالمستشفي.

ويقول حمدى الغبرى الشهير بالحاج الضوى ، أنه يعتبر نفسه من داعمى المستشفي منذ سنوات حيث كان يقوم بعمل اسكتشات كوميدية للمرضي فى إطار مبادرة ارسم بسمة، وحققت هذه الاسكتشات ملايين المشاهدات.

وأضاف، أحاول من خلال فيديوهاتى أن أناقش المشاكل والعادات والتقاليد فى الصعيد بشكل كوميدى وساخر.

وأشاد الحاج الضوى ، بما شاهده من إنجازات كبيرة داخل مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال مؤكدا أن المستشفي صرحا طبيا كبيرا على أرض الصعيد يجب أن يتكاتف الجميع لكى يواصل خدماته.

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان الشكر للفنان الحاج الضوى، مؤكدا أن المرضي أصبحوا مرتبطين بما يقدمه من فن وينتظرون حضوره دائما.

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