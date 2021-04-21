محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الشامل

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل ، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، ووفد من قيادات الصحة ، بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لمتابعة مستجدات الوضع الصحى ومنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة .

وناقش محافظ بورسعيد ، مع رئيس هيئة الرعاية الصحية ، عدد من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد و تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى ، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبى متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والذى وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية ، لافتا إلى أهمية المنظومة الجديدة فى توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتغلب على آثاره .

من جانبه ، أشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بجهود العاملين فى القطاع الصحى بمحافظة بورسعيد، والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وتحقيق أهدافه ، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحى والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

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كان الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وصل ، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة سير العمل في عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة وكذلك الاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية صمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ، لانضمامها إلى منظومة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء المحافظة.

كما يتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية ، المستشفيات المخصصة للعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا، للإطمئنان على توافر المستلزمات الطبية و الوقائية بها، وكذلك الاطمئنان على تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي انطلقت بها المنظومة في يوليو عام 2019، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة في المحافظة أكثر من 700 ألف مواطن، وتلتها انطلاق المنظومة بمحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) في 16 فبراير من العام الجاري، كما أنه من المقرر انطلاق المنظومة بباقي محافظات المرحلة الأولى (أسوان، السويس) خلال الفترة المقبلة.