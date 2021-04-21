وكيل باتشيكو يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شكواه ضد الزمالك فى الفيفا

كشف شريف فاروق، وكيل أعمال البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك، تفاصيل مطالبته مسئولى القلعة البيضاء بمستحقاته المالية المتأخرة عن طريق توكيل محام للتقدم بشكوى فى الفيفا.

قال شريف فاروق فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: باتشيكو لم يشك الزمالك ولكن الوصف الدقيق أنه يطالب فى الفيفا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التى لم يحصل عليها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة قبل رحيله والمتمثلة فى راتبه وقيمة الشرط الجزائى ومكافأة الفوز بالمباريات.

وشدد فاروق على أن باتشيكو حريص على العلاقة الطيبة التى تجمعه بجماهير ومسئولى النادى، ولكنه لم يتلق أى إجابة عن مصير أمواله التى لم يحصل عليها حتى الآن، لذا قام بتوكيل محام لكى يبحث عن حقوقه وحفظها عن طريق الفيفا.

وأشار الى أن مسئولى الزمالك أخبروا باتشيكو قبل رحيله أنهم ملتزمون بسداد راتبه وقيمة الشرط الجزائى وفقا للعقد المبرم مع النادي ولكن لم يتم سداد مستحقاته حتى الآن.

وقرر مسئولو الزمالك الاستغناء عن خدمات باتشيكو فى مطلع مارس الماضى، عقب خسارته من الترجى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات ومن قبلها الخسارة من المحلة فى الدورى والتعادل مع أسوان ووادى دجلة، وخسارة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى، وتم تعيين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى بدلا منه.